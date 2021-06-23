Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Совфед одобрил упрощенный порядок возмещения НДС для производителей COVID-вакцин

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые позволяют компаниям-производителям вакцины для профилактики коронавируса (COVID-19) получать возмещение НДС в заявительном порядке.

Согласно действующему законодательству, если по итогам квартала сумма налоговых вычетов превысила исчисленный компанией НДС, то разницу можно возместить из бюджета. Такая ситуация возникает при экспортных операциях либо при реализации продукции по ставке 10% и приобретении товаров с применением ставки 20%.

В РоссииДума согласилась упростить возмещение НДС производителям вакцин от COVID-19Читать подробнее

В пояснительной записке к закону указывается, что при реализации вакцины для профилактики COVID-19 применяется НДС в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации данной вакцины, продавцами этих товаров (работ, услуг) предъявляется сумма НДС по ставке 20%. Получить возмещение возможно только на основании решения налогового органа, которое выносится по результатам камеральной налоговой проверки, проводимой в течение двух месяцев с момента представления в налоговые органы декларации по НДС.

На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г. компаниям-производителям вакцины от COVID-19 предоставляется право на упрощенный порядок возмещения НДС. Он предполагает возврат НДС, не дожидаясь окончания проверки декларации. При этом правом на ускоренный возврат НДС могут воспользоваться производители вакцины, информация о которых содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата.

Ранее "Ведомости" сообщали, что помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от COVID-19 выпуском препарата могут заняться еще ряд частных компаний, в частности "Биннофарм групп", "Генериум", "Медсинтез", "Р-фарм", Biocad.

Хроника коронавируса. Июнь.

16
Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи
Совфед Налоговый кодекс Коронавирус

Новости по теме

Новости

Военные РФ открыли огонь по британскому эсминцу в Черном море

Военные РФ открыли огонь по британскому эсминцу в Черном море
Пандемия коронавируса

Кремль заявил, что локдаун на федеральном уровне не планируется

В Петербурге ожидается 35-градусная жара

Правительство утвердило новые сроки Всероссийской переписи населения

Сильные ливни вновь прогнозируют в пострадавшем от циклона Крыму

Сильные ливни вновь прогнозируют в пострадавшем от циклона Крыму
Пандемия коронавируса

Более 2,3 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Суточный показатель COVID-смертности в РФ стал максимальным с февраля

Суточный показатель COVID-смертности в РФ стал максимальным с февраля

Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате

Начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы на ответ ядерным оружием

Начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы на ответ ядерным оружием

Бортников предупредил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры

Бортников предупредил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');