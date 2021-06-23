Совфед одобрил упрощенный порядок возмещения НДС для производителей COVID-вакцин

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые позволяют компаниям-производителям вакцины для профилактики коронавируса (COVID-19) получать возмещение НДС в заявительном порядке.

Согласно действующему законодательству, если по итогам квартала сумма налоговых вычетов превысила исчисленный компанией НДС, то разницу можно возместить из бюджета. Такая ситуация возникает при экспортных операциях либо при реализации продукции по ставке 10% и приобретении товаров с применением ставки 20%.

В пояснительной записке к закону указывается, что при реализации вакцины для профилактики COVID-19 применяется НДС в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации данной вакцины, продавцами этих товаров (работ, услуг) предъявляется сумма НДС по ставке 20%. Получить возмещение возможно только на основании решения налогового органа, которое выносится по результатам камеральной налоговой проверки, проводимой в течение двух месяцев с момента представления в налоговые органы декларации по НДС.

На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г. компаниям-производителям вакцины от COVID-19 предоставляется право на упрощенный порядок возмещения НДС. Он предполагает возврат НДС, не дожидаясь окончания проверки декларации. При этом правом на ускоренный возврат НДС могут воспользоваться производители вакцины, информация о которых содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата.

Ранее "Ведомости" сообщали, что помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от COVID-19 выпуском препарата могут заняться еще ряд частных компаний, в частности "Биннофарм групп", "Генериум", "Медсинтез", "Р-фарм", Biocad.