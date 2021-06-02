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ПМЭФ-2021

Дума согласилась упростить возмещение НДС производителям вакцин от COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые позволят компаниям-производителям вакцины от коронавируса получать возмещение НДС в заявительном порядке.

Правительство внесло законопроект № 1179597-7 в палату в конце мая.

Сейчас по закону, если по итогам квартала сумма налоговых вычетов превысила исчисленный компанией НДС, то разницу можно возместить из бюджета. Такая ситуация возникает при экспортных операциях либо при реализации продукции по ставке 10% и приобретении товаров с применением ставки 20%.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при продаже вакцины для профилактики COVID-19 применяется НДС в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации данной вакцины, продавцами этих товаров (работ, услуг) предъявляется сумма НДС по ставке 20%.

При этом получить возмещение возможно только на основании решения налогового органа, которое выносится по результатам камеральной налоговой проверки, проводимой в течение двух месяцев с момента представления в налоговые органы налоговой декларации по НДС.

Принятый в первом чтении законопроект на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года предоставляет производителям вакцины от COVID-19 право на упрощенный порядок возмещения НДС. Он предполагает возврат НДС, не дожидаясь окончания проверки декларации. При этом правом на ускоренный возврат НДС могут воспользоваться производители вакцины, информация о которых содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата.

Ранее "Ведомости" сообщали, что помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от COVID-19 выпуском препарата могут заняться еще ряд частных компаний: "Биннофарм групп", "Генериум", "Фармасинтез", "Медсинтез", "Р-фарм", Biocad.

Хроника коронавируса. Июнь.

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