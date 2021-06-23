Запрет на купание в Ялте пока не снят

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Запрет на купание в Ялте, введенный после наводнения, будет действовать до нормализации показателей проб морской воды, сообщила "Интерфаксу" в среду руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

О запрете купания из-за последствий наводнения стало известно 19 июня. Сообщалось, что он будет действовать еще минимум трое суток, то есть до 23 июня. Специалисты Роспотребнадзора проверяют морскую воду: холерных вибрионов не обнаружено, но пробы нестандартные. Власти Ялты настаивают на повторном обследовании дна пляжей, куда могло смыть потоками крупный мусор.

По информации "Интерфакса", некоторые туристы игнорируют запрет и заходят в мутную воду. Полицейские и спасатели на пляжах проводят с отдыхающими разъяснительные беседы. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне поручил усилить контроль.

Ранее в соцсетях появилась информация, что арендаторов пляжей будут штрафовать за купающихся. Пеньковская пояснила агентству, что это "исключительно полномочия муниципального контроля". Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.