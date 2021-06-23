Совфед поддержал запрет россиянам участвовать в работе нежелательных НПО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, по которому гражданам РФ и российским юрлицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными.

Кроме того, по этому закону денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от суммы перевода. Перечень таких стран будет сформирован Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ, документ будет в ограниченном доступе - его банкам направят через личные кабинеты. Норма не будет распространяться на заграничные переводы в адрес российских кредитных организаций.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.

Как говорится в пояснительной записке к документу, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России НПО - в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков. В настоящее время ответственность для россиян за такие действия отсутствует.

Кроме того, согласно документу, признаются нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем НПО, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются угрожающей конституционному строю и безопасности государства деятельностью.