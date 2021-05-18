Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1165650-7 о полном запрете российским гражданам и юрлицам участвовать в работе неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Запрещено будет в том числе участие в работе таких НПО за пределами России.

Поправки 4 мая внесли в Думу восемь депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым, который также возглавляет комиссию палаты по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Комиссия по вмешательству выявила случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России НПО - в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В законодательстве до сих пор не была прописана ответственность за участие в таких тренингах.

Законопроект также предлагает считать нежелательными любые иностранные организации, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем НПО, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются угрожающей конституционному строю и безопасности государства.

Та же группа депутатов одновременно внесла в Думу законопроект об ужесточении уголовной ответственности за участие и руководство нежелательными в России НПО, палата рассмотрит его в первом чтении позднее 18 мая.