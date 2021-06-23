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Экс-супруга Дерипаски начала переговоры с Mubadala о продаже акций En+ на $200 млн

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Полина Юмашева, экс-супруга Олега Дерипаски, ведет переговоры с суверенным фондом ОАЭ Mubadala о продаже части своей доли в En+ Group. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Mubadala может заплатить около $200 млн. О сделке может быть вскоре объявлено.

Исходя из текущей капитализации En+, сумма $200 млн эквивалентна примерно 2,6% акций.

Полина Юмашева и ее отец Валентин уже некоторое время ищут покупателей на свои доли в En+, а также на доли детей Дерипаски.

По данным En+, бывшие члены семьи Дерипаски контролировали 6,75% акций En+ по состоянию на конец прошлого года.

У En+ нет контролирующего акционера: Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

Полина Юмашева ОАЭ Mubadala En+ Group

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