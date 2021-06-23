Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Полина Юмашева продала Mubadala 2,6% акций En+

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева продала около 2,6% акций En+ Group суверенному фонду ОАЭ Mubadala, следует из раскрытия En+.

Доля Юмашевой в результате сделки снизилась с 5,19% до 2,58%. Free float компании вырастет до 12,3%.

Американский регулятор OFAC был уведомлен о продаже, что полностью соответствует условиям "плана Баркера", прокомментировал сделку лорд Грегори Баркер, цитата которого приведена в сообщении.

Исходя из текущей капитализации En+, пакет в 2,6% акций может оцениваться в сумму около $200 млн.

По данным En+, бывшие члены семьи Дерипаски контролировали 6,75% акций En+ по состоянию на конец прошлого года.

Отец Полины Валентин Юмашев, который также искал покупателя на свою долю, не продавал акции.

В глобальный портфель Mubadala стоимостью $243 млрд входят Masdar, мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, и крупный производитель алюминия Emirates Global Aluminium.

У En+ нет контролирующего акционера: Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

Полина Юмашева ОАЭ Mubadala En+ Group

Новости по теме

Новости

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');