Полина Юмашева продала Mubadala 2,6% акций En+

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева продала около 2,6% акций En+ Group суверенному фонду ОАЭ Mubadala, следует из раскрытия En+.

Доля Юмашевой в результате сделки снизилась с 5,19% до 2,58%. Free float компании вырастет до 12,3%.

Американский регулятор OFAC был уведомлен о продаже, что полностью соответствует условиям "плана Баркера", прокомментировал сделку лорд Грегори Баркер, цитата которого приведена в сообщении.

Исходя из текущей капитализации En+, пакет в 2,6% акций может оцениваться в сумму около $200 млн.

По данным En+, бывшие члены семьи Дерипаски контролировали 6,75% акций En+ по состоянию на конец прошлого года.

Отец Полины Валентин Юмашев, который также искал покупателя на свою долю, не продавал акции.

В глобальный портфель Mubadala стоимостью $243 млрд входят Masdar, мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, и крупный производитель алюминия Emirates Global Aluminium.

У En+ нет контролирующего акционера: Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.