Историк попросил через суд рассекретить уголовное дело Колчака

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Историк Игорь Копытин обратился в Мещанский суд Москвы с требованием рассекретить материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", адвокаты которого будут представлять интересы историка в суде.

"В марте эстонский военный историк Игорь Копытин, изучающий Белое движение, направил запрос в ФСБ с требованием предоставить копию уголовного дела адмирала Колчака. Но ему в предоставлении информации отказали. Кроме того, ведомство заявило, что все материалы по Колчаку были переданы в прокуратуру", - говорится в сообщении.

Юристы "Команды 29" и сам Копытин после отказа спецслужбы направили иск в Мещанский районный суд с требованием обязать Центральный архив ФСБ предоставить копии материалов уголовного дела адмирала.

Они считают, что "запрошенная информация соответствует требованиям общественного интереса", а получение ее - "внесет ясность в обстоятельства расследования уголовного дела в отношении Колчака, его смерти".

Адмирал Колчак (1874-1920) - военный и политический деятель, полярный исследователь. После революции 1917 года - Верховный главнокомандующий Русской армией, в которую вошли представители Белого движения, не согласные со сменой власти в стране. Был расстрелян в 1920 году и не был реабилитирован.