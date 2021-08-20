Суд в Москве отклонил иск историка о предоставлении материалов дела Колчака

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказал историку Игорю Копытину в удовлетворении административного иска, в котором он просил обязать архив ФСБ показать ему материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака.

"Суд принял решение об отказе в удовлетворении наших исковых требований. С этим решением мы не согласны и будем его обжаловать", - сообщил "Интерфаксу" представитель истца, юрист Артем Кутловский.

Ответчиком по иску выступает Центральный архив ФСБ России.

Копытин - эстонский историк, изучающий отечественную Гражданскую войну, - просил суд признать незаконным отказ архива спецслужбы предоставить ему материалы дела Колчака. Историк обратился в суд, настаивая, что "запрошенная информация соответствует требованиям общественного интереса", а ее получение "внесет ясность в обстоятельства расследования уголовного дела в отношении Колчака, его смерти".

"Мы получили отказ Центрального архива ФСБ в доступе к архивному уголовному делу адмирала Колчака на том основании, что доступ к делам нереабилитированных лиц не предусмотрен - только выдача краткой справки. Оспаривая данный отказ мы обратились в суд", - пояснил "Интерфаксу" представитель Копытина.

По словам Кутловского, "историк, действующий в общественных интересах, вправе ознакомиться с делом. "Дело Колчака рассекречено, прошло 75 лет с момента создания документов - в течение этого времени ограничивается доступ к сведениям о частной жизни людей. Несмотря на это, сейчас доступ к делу Колчака, по мнению ФСБ и суда, признавшего их отказ правомерным, ограничен, по сути, бессрочно", - подчеркнул Кутловский.

Он также отметил, что в целом проблема доступа к делам нереабилитированных лиц сохраняется до сих пор, несмотря на прецедентное решение Верховного суда России по иску актера Георгия Шахета о получении доступа к материалам дела его деда, расстрелянного в 1933 году.

Адмирал Колчак (1874-1920) - русский ученый, военный и политический деятель. После революции 1917 года - верховный главнокомандующий Русской армией, в которую вошли представители Белого движения, не согласные со сменой власти в стране. Был расстрелян в 1920 году и не был реабилитирован.

В 2019 году стало известно, что ФСБ рассекретило дело Колчака, но доступ к нему исследователи не смогли получить до сих пор.