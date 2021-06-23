Власти Петербурга уже потратили большую часть резервного фонда на 2021 год

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Больше половины средств резервного фонда Петербурга, запланированных на 2021 год, уже израсходовано, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.

"Законом о бюджете на 2021 год резервный фонд утвержден в объеме 20,4 млрд рублей. На средину июня большая часть запланированных средств потрачена. Остаток резервного фонда - без малого 8 млрд рублей, и есть вероятность, что этих средств будет недостаточно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который до 2022 года приостановил действие пункта 2 статьи 20 закона "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", ограничивающего допустимый уровень резервного фонда в 3% от расходов бюджета.

"Из-за высокого риска ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, может возникнуть необходимость увеличения резервов для финансирования непредвиденных расходов", - уточнили в Смольном.

На заседании городского парламента в среду вице-губернатор Эдуард Батанов воздержался от прогнозов, на какую именно сумму правительство рассчитывает увеличить резервный фонд в 2021 году. В 2020 году из-за пандемии его нарастили с 1 млрд до 31 млрд рублей.