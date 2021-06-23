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"Ростех" разработал второй прототип базовой станции 5G

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" представила второй прототип базовой станции 5G, работающей в трех диапазонах – 3,3-4,2 ГГц, 3,3-3,8 ГГц и 4,4-5 ГГц, говорится в сообщении госкорпорации.

"Разработанный в госкорпорации работающий прототип базовой станции 5G поддерживает диапазон 4,4-4,99 ГГц, определенный в России для развития сетей пятого поколения мобильной связи. Это открывает дорогу к созданию в России пилотных зон для тестирования отечественных технологий связи 5G", - приводятся в сообщении слова директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.

Как говорится в сообщении, прототип базовой станции 5G создан на базе оборудования LTE-Advanced, которое получило статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) в феврале 2021 года. Базовая станция R45F, работающая в режиме LTE-Advanced, способна менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения. Это сделало возможным создать на той же аппаратной платформе оборудование стандарта 5G.

"Ростех" является одним из ответственных исполнителей дорожной карты развития 5G в России в части производства отечественного оборудования. На реализацию дорожной карты потребуется 42,926 млрд рублей, из которых 21,463 млрд рублей будет выделено "Ростеху" из федерального бюджета в виде субсидии (на 2021-2024 годы).

Ростех 5G

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