МТС и "Мегафону" отказались выделить частоты для тестирования 5G в метро

Причина - "отрицательное заключение о возможности выделения полос радиочастот"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 2 августа отказала "МТС" и "Мегафону" в выделении частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G в метрополитенах нескольких крупных городов, говорится в протоколе решения комиссии.

Причиной отказа названо "отрицательное заключение о возможности выделения полос радиочастот".

Операторы просили выделить частоты для тестирования 5G в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Самары.

В июне ГКРЧ также отказалась выделить частоты для тестов 5G в метро Москвы и Казани оператору Freshtel, который принадлежит "Ростелекому" .

На заседании 2 августа ГКРЧ также выделила ФГУП "Научно-исследовательский институт радио" (НИИР) полосу радиочастот 6,7-6,8 ГГц для тестирования 5G на своей территории в Москве.

В июне Tele2 первой запустила в метрополитене Казани тестовую зону 5G с использованием оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне (24,25-29,5 ГГц). Опытная сеть будет действовать до конца 2021 года. Пиковые значения скорости достигают 3,8 Гбит/с. Сигнал 5G доступен на всех станциях метро.