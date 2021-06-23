"Биннофарм групп" разработала субстанцию антибиотика для лечения COVID

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" зарегистрировала собственную фармацевтическую субстанцию для антибиотика "левофоксацин", рекомендованного для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на сегодняшний день выпущена первая партия – 100 кг субстанции "левофлоксацин гемигидрат".

"Субстанция собственного производства внесена в регистрационное удостоверение препарата, который выпускается на площадке "Биннофарм Групп" в Кургане: теперь предприятие может производить его по полному циклу. К концу 2021 года производство "левофлоксацина" будет также локализовано на заводе в поселке Оболенск Московской области", - отмечается в пресс-релизе.

В прошлом году выпуск "левофоксацина" на заводе "Синтез" в Кургане был увеличен в 3,3 раза, чтобы покрыть выросшую потребность в антибиотике.

ОАО "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм Групп", принадлежащий АФК "Система". Портфель ОАО "Синтез" включает около 300 наименований продукции. Завод является крупным производителем антибиотиков, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.

"Биннофарм групп" объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (г. Ставрополь).