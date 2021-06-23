Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

"Биннофарм групп" разработала субстанцию антибиотика для лечения COVID

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" зарегистрировала собственную фармацевтическую субстанцию для антибиотика "левофоксацин", рекомендованного для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на сегодняшний день выпущена первая партия – 100 кг субстанции "левофлоксацин гемигидрат".

"Субстанция собственного производства внесена в регистрационное удостоверение препарата, который выпускается на площадке "Биннофарм Групп" в Кургане: теперь предприятие может производить его по полному циклу. К концу 2021 года производство "левофлоксацина" будет также локализовано на заводе в поселке Оболенск Московской области", - отмечается в пресс-релизе.

В прошлом году выпуск "левофоксацина" на заводе "Синтез" в Кургане был увеличен в 3,3 раза, чтобы покрыть выросшую потребность в антибиотике.

ОАО "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм Групп", принадлежащий АФК "Система". Портфель ОАО "Синтез" включает около 300 наименований продукции. Завод является крупным производителем антибиотиков, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.

"Биннофарм групп" объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (г. Ставрополь).

Биннофарм Групп коронавирус

Новости

Лётный директор S7 задержан за взятку

Лётный директор S7 задержан за взятку

Что произошло за день: среда, 23 июня

Военные РФ обнародовали видео британского эсминца в Черном море

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Апелляция признала законным наказание для Карины Цуркан за шпионаж

Пандемия коронавируса

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов

Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов
Пандемия коронавируса

В Подмосковье введут ограничения на посещение предприятий общепита

Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');