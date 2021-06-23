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Лётный директор S7 задержан за взятку

Лётный директор S7 задержан за взятку
Фото: aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лётный директор авиакомпании S7 и ведущий пилот-инструктор задержаны в Подмосковье по подозрению в получении взятки от одного из сотрудников в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию.

"В настоящее время лётный директор авиакомпании задержан, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Она отметила, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело – "они подозреваются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе соответственно". По ее словам, дело возбуждено по материалам управления "Т" ФСБ.

21 июня лётный директор авиакомпании через посредника – ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве. После получения денег он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ, сказала Врадий.

Она не уточнила имен подозреваемых и названия компании.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о менеджере авиакомпании S7 Мансуре Бадракове, который вымогал деньги у кандидатов на обучение с последующим назначением на должность пилота Airbus А320neo.

В пресс-службе S7 подтвердили, что "правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе". "Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - сказала представитель перевозчика "Интерфаксу".

S7 – российская авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7 Московская область Мансур Бадраков

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