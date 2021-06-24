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Лётный директор S7 арестован за вымогательство взятки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в коррупции лётный директор авиакомпании S7 Мансур Бадраков арестован в Подмосковье. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово судом в отношении лётного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий в четверг журналистам.

Она отметила, что по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допросы, обыски.

"В отношении посредника ранее уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Врадий.

По ее словам, в ближайшее время обоим сотрудникам авиакомпании будет предъявлено обвинение.

Накануне она сообщила "Интерфаксу", что 21 июня лётный директор авиакомпании через посредника – ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве. После получения денег он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Она не уточнила имен подозреваемых и названия компании.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о менеджере авиакомпании S7 Мансуре Бадракове, который вымогал деньги у кандидатов на обучение с последующим назначением на должность пилота Airbus А320neo.

Врадий отметила, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело - "они подозреваются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе соответственно".

В пресс-службе S7 подтвердили, что "правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе". "Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - сказала представитель перевозчика "Интерфаксу".

S7 – российская авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7 Мансур Бадраков

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