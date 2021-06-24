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Ольхонский район на берегу Байкала оказался обесточен из-за аварии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в четверг в Ольхонском районе на побережье озера Байкал в Иркутской области, сообщила "Иркутская электросетевая компания" в соцсетях.

"24 июня в 08:41 (03:41 мск) произошло аварийное отключение электрической энергии в населенных пунктах Ольхонского района - Бурлог, Тутай, Куркут, Камыши, Мандархан, Барун Хагун, Турбазы, МРС, Тогот, Черноруд, Кулура, Кучулга, Шида, Хужир, Харанцы, Ялга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Иркутской электросетевой компании" "Интерфаксу" уточнили, что в этих населенных пунктах проживают 2 тыс. 495 человек. На месте работает восстановительная бригада "Восточных электрических сетей".

Ольхонский район расположен на юго-востоке Иркутской области и примыкает к западному берегу озера Байкал, в его центральной части занимает северную половину Приморского хребта, предбайкальскую низменность и остров Ольхон.

Байкал Ольхонский район

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