Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:36Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 541 481+383 186

Житель Тульской области убил грабителей и пытался избавиться от трупов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ДПС обнаружили тела двух человек в автомобиле, остановленном на трассе в Тульской области, водитель машины задержан, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель управления СКР по региону Зинаида Каминская.

По данным следствия, в ночь на 24 июня в деревне Беликово Ленинского района на склад в помещении заброшенного фермерского хозяйства, который использовался в препринимательских целях, приникли два грабителя 38 и 60 лет. Заметивший это владелец склада ударил их обоих бруском дерева по голове и связал, но спустя некоторое время злоумышленники от полученных травм умерли.

Решив скрыть следы преступления, владелец склада завернул тела в одеяла, погрузил в свою машину и поехал в сторону поселка Иншинский, где его и остановили сотрудники ДПС.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). На месте происшествия работают следователи, подозреваемый - ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский - задержан.

Тульская облатсь

Новости

В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Володин призвал жестко пресекать бизнес на "липовых" COVID-сертификатах

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

На электроподстанции под Петербургом произошло возгорание

Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

Лётный директор S7 задержан за взятку

Лётный директор S7 задержан за взятку

"Газпром" объявил новую оценку​​​​​​​ цены экспорта в Европу в 2021 году

Что произошло за день: среда, 23 июня

Военные РФ обнародовали видео британского эсминца в Черном море

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');