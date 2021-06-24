Житель Тульской области убил грабителей и пытался избавиться от трупов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ДПС обнаружили тела двух человек в автомобиле, остановленном на трассе в Тульской области, водитель машины задержан, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель управления СКР по региону Зинаида Каминская.

По данным следствия, в ночь на 24 июня в деревне Беликово Ленинского района на склад в помещении заброшенного фермерского хозяйства, который использовался в препринимательских целях, приникли два грабителя 38 и 60 лет. Заметивший это владелец склада ударил их обоих бруском дерева по голове и связал, но спустя некоторое время злоумышленники от полученных травм умерли.

Решив скрыть следы преступления, владелец склада завернул тела в одеяла, погрузил в свою машину и поехал в сторону поселка Иншинский, где его и остановили сотрудники ДПС.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). На месте происшествия работают следователи, подозреваемый - ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский - задержан.