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В Туле арестовали владельца склада за убийство двух грабителей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Туле вынес постановление об аресте на два месяца подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в областном управлении Судебного департамента.

Подозреваемый – ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский.

По данным следствия, в ночь на 24 июня в деревне Беликово Ленинского района в помещении заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось подозреваемым в предпринимательских целях как склад, он нанес несколько ударов деревянным бруском по голове двум мужчинам 38 и 60 лет, проникшим в помещение с целью хищения.

После этого подозреваемый связал похитителей, но спустя некоторое время они скончались от полученных травм. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, владелец склада завернул тела в одеяла, погрузил в свой автомобиль и направился в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Тула

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