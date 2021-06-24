В Башкирии загорелся склад с порохом на площади 1,5 тыс. кв.м

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Башкирии горит склад с порохом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Склад, на котором хранился порох, воспламенился в Стерлитамаке. Огнем охвачено порядка 1500 кв.м", - сказал собеседник агентства.

По его информации, рядом расположено еще несколько складов с порохом, есть угроза перехода огня на них. Информации о пострадавших пока нет.

Другой информированный источник сообщил агентству, что "пострадавших, по предварительным данным, нет".

В свою очередь пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видны клубы белого дыма.

"Склад с порохом загорелся", - пишут пользователи городского паблика Стерлитамака.

Стерлитамакское ФКП "Авангард" основано в 1943 году.

На сайте предприятия говорится, что завод ежегодно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации ВВТ, государственные контракты по перекомплектации, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков, занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.

Завод ФКП "Авангард" является единственным предприятием в Башкортостане, имеющим большой опыт по изготовлению ПВВ и утилизации ВВТ, производственную базу. Основная деятельность предприятия лицензирована и сертифицирована.