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Потушен пожар на пороховом заводе в башкирском Стерлитамаке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на складе в башкирском Стерлитамаке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике в четверг.

Площадь возгорания в здании склада на улице Кошевого и на открытой площадке составила 2,7 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

По данным из открытых источников, по этому адресу расположен завод "Авангард".

Стерлитамакское ФКП "Авангард" основано в 1943 году.

На сайте предприятия говорится, что завод ежегодно выполняет государственные оборонные заказы, а также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.

Завод ФКП "Авангард" является единственным предприятием в Башкирии, имеющим большой опыт по изготовлению ПВВ, производственную базу. Основная деятельность предприятия лицензирована и сертифицирована.

Башкортостан Стерлитамак МЧС

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