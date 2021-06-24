Татарстанские пчеловоды посетовали на отсутствие меда из-за июньской засухи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пчеловоды в Татарстане испытывают серьезные трудности с производством меда из-за установившейся в июне жаркой и засушливой погоды, сообщил глава РОО "Пчеловоды Татарстана" Шавкат Хайруллин на брифинге в Казани в четверг.

"В это время мы уже качали мед. К сожалению, в этом году меда пока нет: полупустые ульи, качать пока нечего", - сказал Хайруллин.

Он отметил, что наиболее популярным медоносом в июне является липа, но в этом году пчелы на нее не садятся, поскольку из-за жары и засухи ее цветки оказались пусты.

"Молимся, чтобы всевышний дал нам дождей. Может быть в июле мед доберем, когда расцветет подсолнух и другие медоносы", - предположил Хайруллин.

Он также сообщил, что в этом году пчелы продолжают гибнуть от пестицидов. Подсчет пострадавших осложняется тем, что многие индивидуальные пчеловоды предпочитают оставаться в тени и не связываться с государством, опасаясь налогов и санкций.

"Допустим, в 2019 году, по официальной информации, в Татарстане погибли 3,5 тыс. пчелосемей, а по неофициальной – 20 тысяч", - напомнил он.

В Татарстане производится 6-7 тыс. тонн меда в год.