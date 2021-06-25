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Жара не вызвала опасений у Минсельхоза за будущий урожай

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз пока не опасается за будущий урожай из-за жары, которая стоит в нескольких основных зернопроизводящих регионах России.

"Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет оставаться в нашем прогнозе – 127 млн тонн зерновых. Надеемся, что и по качеству будут хорошие результаты", - заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в Новосибирске в пятницу.

По ее словам, в основных зернопроизводящих регионах в почве накоплены достаточно неплохие запасы влаги. Пока они сохраняются. "Конечно, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим на прогнозы", - сказала она.

Лут в пятницу приняла участие во всероссийской научно-практической конференции "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства". "Вот как раз то, о чем мы говорили, - вопросы цифровизации – это вопросы прогнозирования нашего будущего урожая", - сказала она,

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 80,7 млн тонн пшеницы. В 2020 году было собрано 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ

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