Донецк сообщил о гибели пятого с начала недели военнослужащего

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате атаки украинской армии с применением беспилотника, заявили в представительстве ДНР в совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 10:25 по Москве 24 июня ВСУ с помощью ударного дрона атаковали позиции Народной милиции ДНР в районе поселка Старомихайловка, говорится в заявлении, распространенном в четверг представительством республики в СЦКК. В результате сброса неизвестного взрывного устройства погиб один военный, отмечается в заявлении.

В понедельник сообщалось, что в результате обстрела позиций ДНР на окраине Донецка четверо военнослужащих республики погибли и пятеро пострадали.