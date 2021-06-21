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В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих из-за обстрелов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, еще один пострадал в результате артиллерийского удара в понедельник, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 10:10 в результате обстрела (противником) из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе поселка Лозовое были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Народной милиции.

Кроме того, как утверждают в Донецке, еще один военнослужащий ДНР погиб и четверо получили ранения после того, как украинская армия обстреляла санитарный автомобиль ДНР.

"В 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9. В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.

Утром в понедельник украинские военные сообщали о четырех обстрелах со стороны противника за минувшие сутки.

"20 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, из которых четыре обстрела и один пролет БПЛА... Потерь среди наших защитников нет", - говорилось фейсбуке штаба украинской операции Объединенных сил. Обстрелы, по данным украинской стороны, велись в районе Старогнатовки, Травневого, Причепиловки и Новозвановки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и минометов 120-го калибра.

ДНР Донбасс Украина

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