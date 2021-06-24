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Володин предложил закрыть въезд в РФ автору резолюции ПАСЕ по Крыму

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал резолюцию ПАСЕ о применении украинского законодательства в Крыму и заявил, что Дума вправе поставить вопрос о запрете на въезд в страну автору документа - депутату от Исландии Сунне Эварсдоттир.

"Со своей стороны, на встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны. Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию. Это был недружественный шаг, и мы вправе поставить перед МИДом вопрос о запрете для нее въезда в Россию", - написал Володин в четверг в телеграм-канале.

Он указал, что автор доклада не была в Крыму, не знает ситуации и не говорила с местными жителями. Володин добавил, что ПАСЕ далека от реальности, и только после вхождения Крыма в состав РФ крымско-татарский язык получил статус государственного наряду с русским и украинским. Спикер также заявил, что крымские татары работают в органах государственной власти, избраны в Госдуму и участвуют в принятии решений в Крыму и в России.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что крымские татары впервые после вхождения Крыма в РФ имеют возможность получать образование на родном языке. Наряду с украинцами и русскими. До этого все 23 предшествовавших года у них такой возможности не было", - сказал Володин.

23 июня ПАСЕ приняла резолюцию по докладу представителя Исландии Эварсдоттир. Ассамблея призвала Москву не применять законы России на территории Крыма, и вместо них применять законодательство Украины. Автор резолюции утверждал, что Россия допускает в Крыму нарушения прав человека, преследует крымских татар. Согласно позиции организации, крымские татары лишены права получать образование на родном языке.

Вячеслав Володин Госдума Крым Украина Исландия ПАСЕ

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