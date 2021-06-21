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Совет ЕС вновь продлил на год санкции за присоединение Крыма к РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Совет Европейского Союза в понедельник принял решение еще на один год продлить действие "крымских" санкций, введенных в связи с вхождением Крыма в состав РФ.

"Сегодня Совет решил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, на последующий год - до 23 июня 2022 года", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе напоминается, что cанкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе. Также речь идет о запрете на экспорт определенных видов товаров и технологий для крымских компаний или для транспортных, телекоммуникационных и энергетических предприятий в Крыму, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов в регионе.

Коммюнике указывает, что ЕС по-прежнему не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

В июне 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией". Санкции применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

В Брюсселе заявляли о том, что Евросоюз никогда не признает присоединения Крыма к России.

Совет ЕС ЕС Украина Крым Севастополь

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