Роспотребнадзор посетовал на нежелание торговцев Ялты прививаться от гепатита после потопа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отмечает низкую активность работников кафе, ресторанов и сферы торговли Ялты, которых обязали пройти иммунизацию против гепатита А и дизентерии Зонне из-за наводнения в городе, обещает проблемы.

"Субъектом (республикой Крым - ИФ) сделано все, чтобы вакцина пришла в муниципальное образование (Ялту - ИФ), созданы дополнительно семь бригад министерством здравоохранения Крыма, но в них не оказалось надобности, потому что активность лиц, которые работают в общественном питании и в торговле, оказалась очень низкой", - сказала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании штаба по ликвидации ЧС в четверг в Ялте.

Так, по ее данным, на сегодняшний день против гепатита А привито всего 2,5% работников общепита и торговли. "А 100% они должны быть привиты в течение семи дней после возникновения чрезвычайной ситуации", - добавила глава профильного ведомства.

Она подчеркнула, что, в соответствии с действующим законодательством, по эпидемическим показаниям в связи с ЧС "прививки определенных контингентов являются обязательными". "Лица, не привитые против гепатита и дизентерии, могут быть отстранены от работы, учреждение может быть закрыто", - предупредила Пеньковская.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 23 июня, касаясь обстановки в Крыму, заявила, что "для недопущения осложнения эпидситуации, с учетом существующих рисков распространения острых кишечных инфекций, определены контингенты, подлежащие иммунизации против гепатита А, дизентерии - это 19 тысяч человек".

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 55 человек травмированы. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.