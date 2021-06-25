Шойгу стал почетным гражданином Тульской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Звание "Почетный гражданин Тульской области" присвоено министру обороны России Сергею Шойгу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Эта высшая региональная награда - знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вклад в социально-экономическое благополучие региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатура главы российского военного ведомства рассматривалась на заседании комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Тульской области". Предложения поступили от жителей региона, родителей воспитанников Тульского суворовского военного училища, ветеранских и воинских общественных организаций, добавили в пресс-службе.

Почетное звание "Почетный гражданин Тульской области" присваивается ежегодно не более чем трем гражданам РФ.

Среди ранее награжденных - знаменитые разработчики оружия Николай Макаровец, Аркадий Шипунов, первый олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин, хранительница музея-заповедника "Поленово" Наталья Грамолина, академик Валерий Легасов и другие.