В первую пятерку ЕР на выборах предложены Шойгу, Лавров и Проценко

Предвыборный съезд партии "Единая Россия" в Москве Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

"На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые", - сказал Путин в ходе съезда "Единой России".

Он отметил, что это должны быть люди, представляющие наиболее важные направления развития страны.

Президент РФ Владимир Путин, представляя свое видение первой пятерки общефедеральной части списка кандидатов на выборах в Госдуму, не упомянул председателя партии Дмитрия Медведева.

Федеральная часть списка кандидатов от "Единой России" состояла из нескольких человек в последний раз в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова.

В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011-м и 2016 году лидером был Дмитрий Медведев.

"Федеральный список "Единой России", как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди, наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях. Как только что было сказано, эти кандидатуры - это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение", - сказал Медведев на съезде "Единой России".