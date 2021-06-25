Уровень реки Амур у Благовещенска превысил отметку опасного явления

В Амурской области территория, охваченная паводком, увеличилась вдвое

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уровень Амура у Благовещенска поднялся выше отметки опасного явления в 8 метров, сказано на сайте ГУ МЧС по Амурской области.

За минувшие сутки Амур у столицы региона Благовещенска вырос на 42 см и поднялся до уровня 808 см, следует из данных, размещенных на сайте ведомства утром 25 июня. Уровень опасного явления для реки в этом месте установлен на отметке в 800 см.

Исторический максимум за последние 100 лет наблюдений был достигнут в 1958 году, когда Амур поднялся до 895 см. Во время наводнения 2013 года вода остановилась на 822 см.

По прогнозу, у Благовещенска Амур может подняться до 850-900 см. Пик паводка ожидается в ближайшие 2-3 дня.

Накануне власти начали укрепление набережной вдоль Амура и Зеи мешками с песком, формируется волонтерский резерв для сооружения дамб.

Кроме Благовещенска, уровень опасного явления на Амуре зафиксирован на гидропостах у сел Черняево и Сергеевка. У поста Кумара он выше на 30 см. В некоторых населенных пунктах уже идет спад воды.

В Благовещенске уже есть подтопления частных домов в городской черте. Наводнение охватило шесть районов области, ведется эвакуация жителей. В Приамурье действует межрегиональный режим ЧС с федеральным уровнем реагирования.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, территория Приамурья, охваченная паводком, увеличилась за минувшие сутки вдвое.

"На территории шести муниципальных образованиях подтоплены паводком 15 населенных пунктов. В 11 населенных пунктах области подтоплен 281 жилой дом", - сказано в сообщении. Накануне паводок был в восьми поселках, 126 частных жилых домов находились в зоне подтопления.

Кроме домов, на 25 июня в воде стоят более 500 земельных участков, 15 автодорог, по некоторым можно проехать только на машинах высокой проходимости. Девять населенных пунктов остались вообще без автомобильного сообщения. К четырем поселкам организованы лодочные переправы.

Там, где вода прибывает, людей эвакуируют. На данный момент из зоны бедствия вывезли 955 человек, из них 254 - это дети.

Как сообщалось, Амурская область переживает масштабное наводнение, вызванное сильными ливнями на фоне повышенной водности рек. Пик паводка ожидается в ближайшие 2-3 дня.