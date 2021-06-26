Уровень Амура у Благовещенска превысил показатель наводнения 2013 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Высота Амура у Благовещенска превысила уровень 2013 года, когда произошло одно из самых крупный наводнений за всю историю наблюдений в регионе, сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области в субботу.

На утро 26 июня уровень Амура достиг 839 см, говорится в таблице гидрологических данных. Это на 39 см выше уровня опасного явления.

Ожидается, что река поднимется еще на 20-30 см. Однако темпы роста Амура снизились, за ночь он прибавил только 2 см. За двое предыдущих суток вырос больше чем на 80 см.

В 2013 году, когда случилось одно из самых крупных наводнений в регионе, Амур у Благовещенска остановился на отметке 822 см. Максимум за последние 100 лет был достигнут в 1958 году, тогда река поднялась до 895 см.

В целом, ситуация в Приамурье остается сложной. Количество подтопленных домов увеличилось до 388, а участков почти до тысячи. Вода зашла в 16 населенных пунктов, подтоплена 21 дорога, 5 мостов. Однако, в некоторых районах начался спад воды.

С начала наводнения эвакуировано более полутора тысяч человек. Также эвакуировали порядка 2 тысяч коров - животных спасали с затопленных угодий и вывозили из частных подворий. Из-за опасности поражения током было обесточено 14 населенных пунктов.

Что касается столицы области, в городской черте также есть подтопленные частные домовладения, их около 30. В соцсетях жители сообщают, что вода из ливневых коллекторов выходит на проезжие части. Некоторые автобусные маршруты отменены из-за подтопления дорог.

Амурская область переживает масштабное наводнение, вызванное сильными ливнями на фоне повышенной водности рек. Согласно прогнозам, пик паводка в Приамурье ожидается 26-27 июня.