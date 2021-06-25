Многоквартирный жилой дом загорелся на севере Красноярского края

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ночью в поселке Тура Красноярского края загорелся жилой многоквартирный дом, площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Нефтяников 20 квартир. Эвакуированы 19 человек.

В 01:30 по-местному времени (23:30 четверга мск) пожар был локализован.

Сейчас на базе гостиницы организован пункт временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет.