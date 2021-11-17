Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в результате пожара в частном доме в Назарово Красноярского края, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшей девочки и причины пожара", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте трех, семи, восьми и десяти лет. Дом отапливался с помощью печи. Ночью в доме произошел пожар. Предположительно причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи, а именно расстановка мебели по периметру комнаты в непосредственной близости с печью. В результате ее нагрева произошло возгорание кресла.

"В ходе пожара проснулся старший ребенок, после чего все члены семьи стали покидать жилое помещение. В результате сильного возгорания и задымления родители не смогли спасти погибшую девочку. Остальные дети с незначительными ожогами доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь", - уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, по информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме поступило в 01:07 (по местному времени). В 01:55 возгорание было локализовано на площади 40 кв. метров, в 02:20 - ликвидировано.

К тушению привлекалось 25 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России 16 человек и 4 единицы техники.

Красноярский край Следственный комитет

Новости по теме

Новости

МИД заявил, что проведенное РФ в космосе испытание не направлено против кого-либо

МИД заявил, что проведенное РФ в космосе испытание не направлено против кого-либо

Что произошло за день: вторник, 16 ноября

Рогозин поговорил с главой NASA на фоне испытаний противоспутникового оружия РФ

Минобороны РФ показало модель движения фрагментов пораженного в ходе испытаний спутника

Минобороны РФ показало модель движения фрагментов пораженного в ходе испытаний спутника

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Хинштейн сообщил о задержании и.о. главы самарско-ульяновского Росприроднадзора

Число госпитализированных после отравления метанолом в Казани возросло до 12

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме
Пандемия коронавируса

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

В Казани 11 молодых людей госпитализированы с отравлением метанолом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });