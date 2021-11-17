В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в результате пожара в частном доме в Назарово Красноярского края, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшей девочки и причины пожара", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте трех, семи, восьми и десяти лет. Дом отапливался с помощью печи. Ночью в доме произошел пожар. Предположительно причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи, а именно расстановка мебели по периметру комнаты в непосредственной близости с печью. В результате ее нагрева произошло возгорание кресла.

"В ходе пожара проснулся старший ребенок, после чего все члены семьи стали покидать жилое помещение. В результате сильного возгорания и задымления родители не смогли спасти погибшую девочку. Остальные дети с незначительными ожогами доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь", - уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, по информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме поступило в 01:07 (по местному времени). В 01:55 возгорание было локализовано на площади 40 кв. метров, в 02:20 - ликвидировано.

К тушению привлекалось 25 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России 16 человек и 4 единицы техники.