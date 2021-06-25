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Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мужчина закрылся в квартире одного из домов в Казани (Татарстан) и угрожает взорвать гранату, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики в пятницу.

"Поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге, 77 в Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по сообщению из соцсетей и СМИ, добавила прокуратура.

На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов.

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что мужчина не захотел открывать квартиру приставам, которые пришли проверять исполнение судебного решения об уборке мусора квартиры и ее санитарной обработке.

Подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Казань Татарстан

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