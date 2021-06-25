В Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии оказали силовую поддержку при задержании жителя Казани, который заперся в квартире одного из домов и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Он передан полиции. На месте работают кинологи, гранаты при себе у него не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на прокуратуру Татарстана сообщалось, что мужчина закрылся в квартире дома 77 на улице Рихарда Зорге в Казани и угрожает взорвать гранату. Проверка проводилась по сообщениям из СМИ и соцсетей.

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что мужчина не захотел открывать квартиру приставам, которые пришли проверять исполнение судебного решения об уборке мусора квартиры и ее санитарной обработке.