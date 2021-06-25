Жириновский и Слуцкий пойдут в Думу во главе списка ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий возглавили федеральную часть списка кандидатов партии на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, в него вошел также губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Список предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе партии. Он утвержден на съезде ЛДПР в пятницу по итогам голосования делегатов, следует из озвученного протокола счетной комиссии.

Третьим номером в списке стоит депутат Думы Сергей Каргинов, на четвертом месте - глава комитета Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Губернатор Сипягин замыкает пятерку.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на свои источники, что Сипягин может уйти в отставку после парламентских выборов и стать депутатом Госдумы.

Кроме того, в список вошли: депутат Госдумы Василий Власов, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов (был депутатом Госдумы VII созыва, сложил полномочия после перехода в ведомство весной 2020 года), депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, депутат регионального Заксобрания Адыгеи Каплан Панеш; работавший в Госдуме V созыва член ЛДПР Аркадий Свистунов, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, самарский депутат и строитель Владимир Кошелев и работавший в Думе IV созыва Иван Мусатов.

Ранее в пятницу стало известно, что вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев не будет баллотироваться в Госдуму VIII созыва и намерен временно уйти из политики. Об этом Лебедев написал в своих соцсетях. Фамилия Лебедева в федеральном списке ЛДПР, который "голосуют" делегаты, отсутствует.