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Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"

Миронов, Прилепин, Семигин пойдут в Думу во главе списка "Справедливой России"
Захар Прилепин, Сергей Миронов и Геннадий Семигин (слева направо)
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили федеральную часть списка кандидатов партии на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Список озвучен Мироновым на съезде партии, который проходит в субботу в подмосковном Красногорске.

Также в первую пятерку входят кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы в Госдуму на 19 сентября.

Справедливая Россия Госдума Сергей Миронов Захар Прилепин Геннадий Семигин

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