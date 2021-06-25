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Директора Жигулевского заповедника уволили после происшествия с катером

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева из-за столкновения моторной и надувной лодок, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, сообщают в пресс-службе ведомства.

"Не беру ваши заслуги в системе ООПТ (особо охраняемые природные территории - ИФ), которые были ранее. И не хочу их ни в коей мере оценивать. Но мы с вами дальше работать не будем (...). К сожалению, ваш пример не славит вас. То, что вы отдыхали где-то, это одно. Но ребенка в лодке оставить. Вы трагедию в семью принесли - это факт", - сказал глава Минприроды, чьи слова цитирует официальный телеграм-канал ведомства.

Ранее Козлов инициировал служебную проверку сотрудников Жигулевского заповедника по факту столкновения на Волге моторной лодки, принадлежащей природоохранной территории, и надувной лодки. Глава Минприроды также обратился в Генпрокуратуру и будет лично контролировать ход расследования.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения лодок.

По версии следствия, вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге водитель катера "Фьорд-460" нарушил правила и столкнулся с лодкой "Gladiator-370", владельца которой выбросило за борт. Спасательные отряды продолжают его поиски.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.263 УК РФ).

Как сообщил в своем аккаунте в твиттере депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, во время столкновения на надувной лодке находились ее владелец Денис Безруков, его жена Ольга и пятилетний ребенок.

В катере, принадлежащем Жигулевскому заповеднику, находились "два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев (он же экс-директор заповедника) и Юрий Погиблов, а также неизвестные лица, которых, по словам жены Безрукова, экстренно эвакуировали", - сообщил Хинштейн.

"Как написала мне Ольга Безрукова, никто из тех, кто был на "моторке", даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке она осталась с пятилетним сыном. Напротив, катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было 5-6, осталось только 3). Кого они высадили - пока остается тайной", - написал депутат.

Минприроды РФ Жигулевский заповедник

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