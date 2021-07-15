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Два самарских депутата лишись мандатов после пьяной аварии на Волге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Жигулевской думы Самарской области, находившиеся на катере, который столкнулся с резиновой лодкой на Волге, в результате чего погиб человек, написали заявления о сложении мандатов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении партии "Единая Россия".

"Депутаты думы города Жигулевск Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов написали заявления о сложении мандатов",- сказал собеседник агентства.

Вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге водитель катера "Фьорд-460" нарушил правила и столкнулся с лодкой Gladiator-370, владельца которой выбросило за борт. Происшествие получило резонанс, так как в момент столкновения на борту катера находились, в частности, депутаты думы Жигулевска – Юрий Краснобаев (он же директор ФГБУ "Жигулевский заповедник") и Юрий Погиблов.

Тело выпавшего за борт Дениса Богатырева нашли спасатели 27 июня примерно в 8 км от места происшествия.

30 июня следователи предъявили обвинение капитану катера "Фьорд-460". По версии следствия, капитан катера не пропустил маломерное судно Gladiator C370A и допустил столкновение с ним.

Обвиняемый является сотрудником ФГБУ "Жигулевский государственный заповедник имени И.И. Спрыгина".

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Членство в партии "Единая Россия" депутатов гордумы Жигулевска Краснобаева и Погиблова было прекращено.

Краснобаев был уволен с должности директора Жигулевского заповедника. Позже он вышел на работу в должности заместителя директора, но был повторно уволен.

Также Минприроды РФ сообщило, что катер, на котором ехал в день аварии Краснобаев и другие фигуранты дела, был служебным.

"Он использовал служебный транспорт в личных целях и, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии", - отмечает Минприроды.

Самарская область Жигулевский заповедник Минприроды РФ Единая Россия Юрий Краснобаев Юрий Погиблов

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