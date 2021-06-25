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ВЦИОМ отметил, что третья волна COVID обострила экономические опасения части россиян

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Граждане России в возрасте от 28 до 45 лет сильнее других ощущают экономические угрозы, связанные с третьей волной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в пятницу на Международном Невском форуме.

Пандемия коронавируса

"На сегодняшний день, конечно же, на первый уровень встали проблемы, которые характеризуются опасением за свою работу, за стабильность дохода, за свое будущее в связи с тем, что, к сожалению, эта третья волна пандемии актуализировала их. И это касается в основном населения, которое производит основной валовый продукт - это люди от 28-30 до 45 лет. И как раз их в первую очередь эти проблемы сейчас затрагивают, в первую очередь экономические", - сказал Абрамов.

Он сообщил, что не все граждане в связи с первыми волнами пандемии столкнулись с проблемами сохранения личного достатка или потери работы.

"Потому что существуют разные категории. Например, пенсионеры наши пандемию перенесли очень даже хорошо. Почему? Первое: они уже жили в разные революции, в разные годы, еще и не то видали. Для гражданина, который имеет портрет из 90-х годов прошлого века, портрет успешной социальной реализации - это человек, которые имеет работу либо пенсию стабильную, может быть, даже небольшую, машину, дачу, квартиру - вот эти люди на самом деле выиграли. Они, если что, разъехались по своим дачам на своих машинах (...), у них все произошло хорошо", - считает Абрамов.

При этом молодые граждане, напротив, по его словам, в пандемию оказались полностью дезориентированы, испытывали тревожность, были на грани "полудепрессивного-полуагрессивного состояния".

Международный Невский форум проходит в Санкт-Петербурге 24-26 июня. Организатором мероприятия выступил Северо-Западный институт управления РАНХиГС при президенте Российской Федерации.

Хроника 27 января 2020 года – 25 июня 2021 годаЭкономический кризис
ВЦИОМ Константин Абрамов Коронавирус

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