Росавиация назвала фейком сообщение о COVID-ограничениях на покупку авиабилетов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росавиация назвала фейком распространяемое в соцсетях сообщение о введении ограничений на покупку авиабилетов.

"В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Приказ, о котором говорится в (распространяемом в соцсетях - ИФ) скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации", - заявили в ведомстве.

Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт самолета осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и федеральных авиационных правил, подчеркнули в Росавиации. Для предупреждения распространения COVID-19 российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями.