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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - С 1 июля в Подмосковье могут ввести ограничения на пользование общественным транспортом, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это допуск к услугам общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код (подтверждающий факт прививки от коронавируса - ИФ)", - сказала Стригункова на пресс-конференции в среду.

В Подмосковье наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев.

Ранее власти Московской области анонсировали новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, которые, в частности, коснутся работы предприятий общепита.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Светлана Стригункова Подмосковье Коронавирус

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