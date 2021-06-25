Суд счел законной постановку Навального на учет как склонного к побегу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального, просившего признать незаконным решение администрации следственного изолятора №1 ("Кремлевский централ") о его постановке на профилактический учет.

"В удовлетворении административного искового заявления отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ответчиком по иску выступало ФКУ СИЗО-1 ФСИН России.

Навальный просил суд признать незаконным решение комиссии изолятора от 18 февраля 2021 года, которым он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.

Навальный был помещен в СИЗО-1 после возвращения из Германии в январе 2021 года. В настоящее время он находится в исправительной колонии №2 под городом Покров Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Защита Навального, в частности, заявляла, что его постановка на профучет может помешать его условного-досрочному освобождению.

В Покровской колонии Навальный также был поставлен на профучет как склонный к побегу по истечении срока решения комиссии СИЗО. Это решение он также оспорил в суде, но добиться его отмены не удалось.