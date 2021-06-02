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Суд в Петушках отказался снять Навального с учета как склонного к побегу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Во Владимирской области Петушинский районный суд отклонил иск Алексея Навального к администрации покровской колонии № 2, сообщили в пресс-службе суда. Политик требовал снять его с учета как склонного к побегу. Ежечасные проверки по ночам, которые проводятся в связи с этим статусом, не дают ему спать, жаловался он.

Этот же суд 7 июня рассмотрит еще два иска Навального к колонии - о цензуре получаемых им газет и об отказе в выдаче приобретенных им книг.

Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу еще в феврале, когда он находился в московском СИЗО "Матросская тишина". 27 апреля политик подал в Преображенский суд Москвы иск к СИЗО, оспаривая это решение.

В покровской ИК-2 Навальный находится с середины марта.

Алексей Навальный ФСИН Владимирская область ИК-2 Покров Петушинский суд

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