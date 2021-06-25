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Полицейского и специалиста по патриотическому воспитанию осудили в Орле за кражу 5 млн руб.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суд в Орловской области вынес приговор по делу о мошенничестве со средствами "Альфа-Банка", сообщает управление СКР по региону.

Трое подсудимых признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд назначил экс-начальнику отдела управления уголовного розыска УМВД Орловской области Игорю Лычаному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Главный специалист отдела патриотического воспитания правительства Орловской области Сергей Арепьев приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Безработный Михаил Богуненко приговорен к 3 годам условно.

Сообщники решили использовать схему с использованием подставной фирмы ООО "Резерв". Через эту фирму они договорилось о сотрудничестве с банком, получив от его имени возможность заключать договоры кредитования с теми, кто якобы хотел купить продукцию "Резерва".

Затем сообщники оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 жителями Орловской области, без их ведома и согласия. Каким образом они получили их персональные данные для оформления фиктивных договоров, не сообщается.

В результате мошеннической схемы обвиняемым удалось "заработать" более 5 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Орловская область

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