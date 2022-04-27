В Уральском округе стали обсуждать возвращение в школы уроков НВП

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Уральском федеральном округе чиновники начали обсуждать с общественностью возможность вернуть в школы УрФО уроки начальной военной подготовки.

Как рассказал в эфире "Соловьев Live" полпред президента в УрФО Владимир Якушев, в частности, тема обсуждалась на прошедшем под его председательством в апреле Совете по патриотическому воспитанию граждан. Полпред это предложение поддержал как вполне разумное.

По его словам, регулярные уроки НВП станут постоянно действующей мерой патриотического воспитания, и тогда в школах не нужно будет организовывать специальные мероприятия.

"Потому что сейчас мы акцию провели, потом у нас перерыв", - объяснил полпред.

Якушев напомнил, что в советской школе уроки НВП были нацелены на то, чтобы укрепить статус службы в армии и решали вопросы патриотического воспитания.

"Как мы тогда говорили в Советском Союзе, каждый нормальный парень должен отслужить в советской армии. Во-вторых, это были уроки, на которых мы постоянно возвращались к нашей истории. Не только к Великой Отечественной войне, но и другим войнам. Рассказывали о том, как создавалась русская и советская армия, говорили о героях", - отметил полпред.

Кроме того, он отметил, что в школах округа проходит акция "парта героя".

"В конкретном классе устанавливается парта героя, где об этом человеке рассказывается все. И ребята, которые зарекомендовали себя положительно в учебе и общественной работе, имеют возможность за этой партой поучиться", - пояснил Якушев.

Он добавил, что проект получил поддержку у детей, "они рвутся посидеть за этой партой".

Ранее в апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в целях патриотического воспитания школам рекомендовано начинать занятия каждую неделю с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.