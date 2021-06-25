Житель Чечни осужден пожизненно за нападение на псковских десантников

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни – фигуранту уголовного дела о нападении банды под руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Об этом сообщили журналистам представитель главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

"Установлено, что подсудимый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаев и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже и в феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и с учетом прошлых судимостей назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Отмечается, что подсудимому вменялась статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Приговор в законную силу пока не вступил.

Бой псковских десантников шестой роты с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.