Из астраханской психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Осужденный за бандитизм Магомед Алханов объявлен в розыск после побега из психиатрической больницы в Астрахани на Началовском шоссе, сообщает управление МВД РФ по региону во вторник.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в астраханской больнице он проходил медицинскую экспертизу.

По данным следственного управления СК РФ, Алханов был задержан летом этого года.

Он проходил по делу о вооруженном нападении 29 февраля 2000 года в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в горах в районе села Улус-Керт Шатойского района (Чечня). В результате погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

Алханов осужден по ст. 209 УК РФ (Бандитизм).