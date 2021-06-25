Правительство утвердило постановление об экспортной пошлине на металлы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства

Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель - $2321, алюминий - $254, окатыши - $54, плоский г/к прокат и арматуру - $115, х/к прокат - $133, нержавеющую сталь и ферросплавы - $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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