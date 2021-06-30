НЛМК получил разрешение ввозить стальной прокат в Египет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Группа НЛМК получила разрешение Египта на поставки арматурного проката. Подтверждение этого решения Минторговли и промышленности Египта получило постпредство России при ВТО.

Компания в 2016 году направила властям Египта заявку на регистрацию стальной продукции, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве.

В 2016 году НЛМК оценивала упущенный доход от возможного экспорта приблизительно в $100 млн/год.

В 2019 году НЛМК обратилась в Минэкономразвития с просьбой обсудить вопрос поставок в Египет на площадке ВТО и в двустороннем формате. Вопрос, в частности, поднимался в июне на встрече главы министерства Максима Решетникова и министра международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, прошедшей на полях ПМЭФ, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития.

"Кейс с НЛМК для нас был системным вопросом. Ограничения, применяемые Египтом, охватывают широкую номенклатуру товаров, в том числе тех, которые мы поставляем на внешние рынки. Их отмена для НЛМК, как мы надеемся, это первый шаг на пути к системному урегулированию проблемы доступа на египетский рынок", - прокомментировала это решение директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

По ее словам, российской стороне и ранее удавалось через досудебные механизмы ВТО устранять ограничительные меры, с которыми сталкивались российские компании на зарубежных рынках. "Недавние примеры - отмена ограничений на поставки нефтепродуктов в Хорватии, автомобилей во Вьетнаме, пищевой продукции в Саудовской Аравии, продукции с пальмовым маслом в Таджикистане", - отметила она.

"Рынок Египта традиционно закрыт пошлинами, и получение разрешения - это важный шаг для нас в направлении развития международной кооперации, сообщил представитель НЛМК. - Текущие экспортные пошлины временные, в перспективе с интересом смотрим на рынок Египта".

Ранее НЛМК поставляли в эту страну заготовку, плоский прокат, напомнили в компании.

Вице-президент РСПП, курирующий международное сотрудничество, Сергей Красильников, комментируя решение Египта, отметил, что "с учетом пошлин (правительство России ввело экспортные пошлины на ряд черных и цветных металлов с 1 августа по 31 декабря - ИФ), наверное, НЛМК сейчас будет не так выгодно экспортировать металлопродукцию в Египет, как это могло бы быть раньше". "Но в стратегическом плане компания получит новый рынок и возможности для инвестиционного развития", - сказал он.

По его словам, можно "поздравить регулирующие органы с победой", но "вместе с тем, рынок металлов продолжает лихорадить".

"Российские металлурги неоднозначно восприняли планы государства ввести экспортные пошлины на металлопродукцию. Их недовольство понятно - никто не хочет терять прибыль и торговые ниши на мировых рынках. Но и мировую геополитику и конкуренцию никто не отменял. При этом поддержка несырьевого неэнергетического экспорта остается безусловным приоритетом", - прокомментировал вице-президент РСПП последние меры правительства по введению экспортных пошлин на металлы.